Repas d’Automne le bourg Longny les Villages
Repas d’Automne le bourg Longny les Villages dimanche 18 octobre 2026.
Longny les Villages
Repas d’Automne
le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le comité des fêtes de Saint Victor de Réno vous propose son repas d’Automne.
Repas et Animations à définir. .
le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 88 06 61 84 fetes.saintvictor@gmail.com
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English : Repas d’Automne
L’événement Repas d’Automne Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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