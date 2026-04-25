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Repas d’Automne le bourg Longny les Villages

Repas d’Automne le bourg Longny les Villages dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : SAINT VICTOR DE RENO

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif :

Longny les Villages

Repas d’Automne

le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Le comité des fêtes de Saint Victor de Réno vous propose son repas d’Automne.
Repas et Animations à définir.   .

le bourg SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 88 06 61 84  fetes.saintvictor@gmail.com

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English : Repas d’Automne

L’événement Repas d’Automne Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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