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AGENDA · Le Fel

Repas de Chasse Le Fel

dimanche 19 juillet 2026 · Le Fel

Repas de Chasse Le Fel

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Le Fel

Repas de Chasse

Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Sanglier à la broche.
Repas de chasse du Fel Ginolhac
Pâté de sanglier, Melon
Sanglier à la broche
Aligot
Fromages Locaux
Dessert
Café
Vin 20  .

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 42 25 58 94 

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English :

Boar on the spit.

L’événement Repas de Chasse Le Fel a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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