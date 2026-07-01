Informations pratiques

Le Fel

Repas de Chasse

Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Sanglier à la broche.

Repas de chasse du Fel Ginolhac

Pâté de sanglier, Melon

Sanglier à la broche

Aligot

Fromages Locaux

Dessert

Café

Vin 20 .

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 42 25 58 94

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English :

Boar on the spit.

L’événement Repas de Chasse Le Fel a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)