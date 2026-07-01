AGENDA · Le Fel
Repas de Chasse Le Fel
dimanche 19 juillet 2026 · Le Fel
Informations pratiques
Le Fel
Repas de Chasse
Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Sanglier à la broche.
Repas de chasse du Fel Ginolhac
Pâté de sanglier, Melon
Sanglier à la broche
Aligot
Fromages Locaux
Dessert
Café
Vin 20 .
Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 42 25 58 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Boar on the spit.
L’événement Repas de Chasse Le Fel a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Fel (Aveyron)
- Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel 8 juillet 2026
- Soirée Tapas Le Fel 11 juillet 2026
- Soirée Tapas Le Fel 11 juillet 2026
- Concert Duo Zéphyr Le Fel 13 juillet 2026
- COMPLETS Stages de création céramique avec le Don du Fel Étude de l’émail et de la matière Le Fel 13 juillet 2026