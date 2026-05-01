Repas de fin de saison du FCOE Salle polyvalente La Gare Eymet
Repas de fin de saison du FCOE Salle polyvalente La Gare Eymet samedi 30 mai 2026.
Eymet
Repas de fin de saison du FCOE
Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La fin de saison approche… ce qui veut dire l’arrivée imminente de la soirée-repas de la fin de saison du FCOE!
Une soirée à ne pas manquer !
On vous a prévu…
un menu aux petits oignons (pensez aux couverts et aux assiettes!)
une animation au top avec DJ
la diffusion en direct de la finale de la Ligue des Champions sur écran géant !
Tout est là, il n’y a plus qu’à réserver.
À bientôt sur la piste de danse, et d’ici là, vive le FCOE !
Sur réservation avant le 20 mai (par téléphone ou via le formulaire dans Plus d’informations ) .
Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 04 28 12
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English : Repas de fin de saison du FCOE
L’événement Repas de fin de saison du FCOE Eymet a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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