Versols-et-Lapeyre

Repas de la Chasse

Versols-et-Lapeyre Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez nombreux au repas organisé par la Société de chasse de Versols et Lapeyre !

Menu

Salade Pizza

Daube Chevreuil et biche avec pomme de terre

Grillade de biche et chevreuil

Fromage et tarte

Café+ digestif+ Vin compris

Ouvert à tous 20 .

Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Come one, come all to the meal organized by the Versols and Lapeyre Hunting Society!

L’événement Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)