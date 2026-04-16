Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre
Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre dimanche 19 avril 2026.
Versols-et-Lapeyre
Repas de la Chasse
Versols-et-Lapeyre Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez nombreux au repas organisé par la Société de chasse de Versols et Lapeyre !
Menu
Salade Pizza
Daube Chevreuil et biche avec pomme de terre
Grillade de biche et chevreuil
Fromage et tarte
Café+ digestif+ Vin compris
Ouvert à tous 20 .
Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the meal organized by the Versols and Lapeyre Hunting Society!
L’événement Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Versols-et-Lapeyre (Aveyron)
- Karaoké Nights Versols-et-Lapeyre 25 avril 2026
- De la vallée du Verzolet au plateau d’Hermelix Versols-et-Lapeyre Aveyron 1 mai 2026
- Trail Chrono Mur de la Loubière Versols-et-Lapeyre Aveyron 1 mai 2026
- Trail Descente Chrono Mur de la Loubière Versols-et-Lapeyre Aveyron 1 mai 2026
- La Sorgues à Versols (lâchers de truites) Versols-et-Lapeyre Aveyron 1 mai 2026