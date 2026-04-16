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Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre

Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre

Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre dimanche 19 avril 2026.

Ville : 12400 Versols-et-Lapeyre

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif Repas

Versols-et-Lapeyre

Repas de la Chasse

Versols-et-Lapeyre Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Venez nombreux au repas organisé par la Société de chasse de Versols et Lapeyre !
Menu
Salade Pizza
Daube Chevreuil et biche avec pomme de terre
Grillade de biche et chevreuil
Fromage et tarte
Café+ digestif+ Vin compris
Ouvert à tous 20  .

Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

Come one, come all to the meal organized by the Versols and Lapeyre Hunting Society!

L’événement Repas de la Chasse Versols-et-Lapeyre a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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