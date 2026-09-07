Repas de la semaine bleue, Salle Georges Brassens, Lezennes
vendredi 23 octobre 2026 · Salle Georges Brassens · Lezennes
Informations pratiques
Repas de la semaine bleue Vendredi 23 octobre, 12h00 Salle Georges Brassens Nord
Inscription en mairie jusqu’au lundi 05 octobre – Tarif : 3 € – Ouvert aux aînés titulaires de la carte Lez’Aînés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T12:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T12:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Nous partagerons le repas préparé par le Centre d’Adaptation à la Vie Active IRIS, avec les jeunes de la Maison des Jeunes. L’après-midi sera consacré à un grand jeu de loto animé par la Maison des Jeunes.
Inscription en mairie jusqu’au lundi 05 octobre.
Tarif : 3 €, sur présentation de la carte Lez’aînés, délivrée gratuitement aux plus de 60 ans sur présentation de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Salle Georges Brassens 107, rue Jean Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Repas « buffet » préparé par le Centre d’Adaptation à la Vie Active IRIS, avec les jeunes de la Maison des Jeunes. L’après-midi sera consacré à un grand jeu de loto animé par la Maison des Jeunes.
Visuel : Canva
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