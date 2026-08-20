Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes, salle Grémaux, Lezennes
jeudi 17 septembre 2026 · salle Grémaux · Lezennes
Informations pratiques
Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes Jeudi 17 septembre, 19h00 salle Grémaux Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes
Cette réunion, organisée avec la commune de Lezennes, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…
Jeudi 17 septembre 2026 – 19h-20h
Réunion publique d’information
Lieu : Salle Grémaux, 32 Rue Paul Vaillant Couturier, Lezennes
Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/
Animé par : Commune de Lezennes / Solaire en Nord / Urbanis
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Réunion publique
AMELIO
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