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Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes, salle Grémaux, Lezennes

jeudi 17 septembre 2026 · salle Grémaux · Lezennes

Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes, salle Grémaux, Lezennes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
salle Grémaux
Adresse
32, rue Paul Vaillant Couturier Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes Jeudi 17 septembre, 19h00 salle Grémaux Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes
Cette réunion, organisée avec la commune de Lezennes, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…
Jeudi 17 septembre 2026 – 19h-20h
Réunion publique d’information
Lieu : Salle Grémaux, 32 Rue Paul Vaillant Couturier, Lezennes
Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/
Animé par : Commune de Lezennes / Solaire en Nord / Urbanis

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Réunion publique

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