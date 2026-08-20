Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes, salle Grémaux, Lezennes

Informations pratiques

Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes Jeudi 17 septembre, 19h00 salle Grémaux Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes

Cette réunion, organisée avec la commune de Lezennes, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…

Jeudi 17 septembre 2026 – 19h-20h

Réunion publique d’information

Lieu : Salle Grémaux, 32 Rue Paul Vaillant Couturier, Lezennes

Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-lezennes-demarche-groupee-solaire/

Animé par : Commune de Lezennes / Solaire en Nord / Urbanis

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Réunion publique

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