Concours des Maisons Fleuries 2026, Mairie, Lezennes

Informations pratiques

Concours des Maisons Fleuries 2026 Dimanche 18 octobre, 11h00 Mairie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Cérémonie de remise des prix

Visuel : Canva