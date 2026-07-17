AGENDA · Lezennes
Concours des Maisons Fleuries 2026, Mairie, Lezennes
dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Lezennes
Informations pratiques
Concours des Maisons Fleuries 2026 Dimanche 18 octobre, 11h00 Mairie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Cérémonie de remise des prix
Visuel : Canva
À voir aussi à Lezennes (Nord)
- Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes 18 juillet 2026
- Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes 29 août 2026
- Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes 12 septembre 2026
- Concert de rentrée, Église Saint Éloi, Lezennes 25 septembre 2026
- Concert de Marie Urbain, en partenariat avec Dynamo, Médiathèque de Lezennes, Lezennes 3 octobre 2026