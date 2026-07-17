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Concours des Maisons Fleuries 2026, Mairie, Lezennes

dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Lezennes

Concours des Maisons Fleuries 2026, Mairie, Lezennes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
1, place de la République 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Concours des Maisons Fleuries 2026 Dimanche 18 octobre, 11h00 Mairie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Cérémonie de remise des prix

Visuel : Canva

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