UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lezennes

Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes

samedi 12 septembre 2026 · Complexe sportif · Lezennes

Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Complexe sportif
Adresse
Rue du Camp Français, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Forum des Associations Samedi 12 septembre, 14h00 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Le programme sera prochainement disponible.

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Tout l’après-midi, rencontrez les associations qui font vivre Lezennes : sport, culture, détente, loisirs,… Il y en aura pour tous les goûts !

Visuel : Canva

À voir aussi à Lezennes (Nord)