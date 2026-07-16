AGENDA · Lezennes
Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes
samedi 12 septembre 2026 · Complexe sportif · Lezennes
Informations pratiques
Forum des Associations Samedi 12 septembre, 14h00 Complexe sportif Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Le programme sera prochainement disponible.
Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Tout l’après-midi, rencontrez les associations qui font vivre Lezennes : sport, culture, détente, loisirs,… Il y en aura pour tous les goûts !
Visuel : Canva
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