Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Forum des Associations Samedi 12 septembre, 14h00 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Le programme sera prochainement disponible.

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Tout l’après-midi, rencontrez les associations qui font vivre Lezennes : sport, culture, détente, loisirs,… Il y en aura pour tous les goûts !

Visuel : Canva