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Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes

samedi 29 août 2026 · Centre Technique Municipal · Lezennes

Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Centre Technique Municipal
Adresse
23 rue Raymond Monnet 59260 Lezennes
Ville
59790 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Benne des déchets verts Samedi 29 août, 10h00 Centre Technique Municipal Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées ?

Déposez vos déchets verts dans la benne mise à votre disposition toutes les deux semaines, le samedi matin de 10:00 à 12:00 au Centre Technique Municipal (rue Raymond Monnet).

Centre Technique Municipal 23 rue Raymond Monnet 59260 Lezennes Lezennes 59790 Nord Hauts-de-France
Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées.

Visuel : Canva