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Concert de rentrée, Église Saint Éloi, Lezennes

vendredi 25 septembre 2026 · Église Saint Éloi · Lezennes

Concert de rentrée, Église Saint Éloi, Lezennes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Église Saint Éloi
Adresse
Place de la République 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Concert de rentrée Vendredi 25 septembre, 19h00 Église Saint Éloi Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00

Église Saint Éloi Place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
École Municipale de Musique

Visuel : Canva

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