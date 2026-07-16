Concert de rentrée, Église Saint Éloi, Lezennes

Informations pratiques

Concert de rentrée Vendredi 25 septembre, 19h00 Église Saint Éloi Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00

Église Saint Éloi Place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

École Municipale de Musique

Visuel : Canva