AGENDA · Lezennes
Concert de rentrée, Église Saint Éloi, Lezennes
vendredi 25 septembre 2026 · Église Saint Éloi · Lezennes
Informations pratiques
Concert de rentrée Vendredi 25 septembre, 19h00 Église Saint Éloi Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00
Église Saint Éloi Place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
École Municipale de Musique
Visuel : Canva