Concert de Marie Urbain, en partenariat avec Dynamo, Médiathèque de Lezennes, Lezennes

Informations pratiques

Concert de Marie Urbain, en partenariat avec Dynamo Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque de Lezennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Marie Urbain nous invite à un voyage musical unique, entre chanson française et pop, où les mots et les mélodies se rencontrent avec justesse. Entre chansons intimistes, souvenirs et émotions, son univers touche par sa sincérité et sa proximité. Le concert sera suivi d’un temps d’échange avec l’artiste, l’occasion de découvrir les coulisses de son travail, ses inspirations et de prolonger ensemble ce moment de rencontre.

Médiathèque de Lezennes Place de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320051446 »}]

Marie Urbain sera en représentation le samedi 3 octobre à 19h !