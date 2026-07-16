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Commémoration du 11 novembre 1918, Square de la Mémoire, Lezennes

mercredi 11 novembre 2026 · Square de la Mémoire · Lezennes

Commémoration du 11 novembre 1918, Square de la Mémoire, Lezennes

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Lieu
Square de la Mémoire
Adresse
Place de la République - 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord

Commémoration du 11 novembre 1918 Mercredi 11 novembre, 11h00 Square de la Mémoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T11:00:00+01:00 – 2026-11-11T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-11T11:00:00+01:00 – 2026-11-11T12:00:00+01:00

Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
En association avec l’Amicale des Anciens Combattants et le Comité de la Mémoire

Visuel : Canva

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