AGENDA · Draguignan
Repas de Noël du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
jeudi 3 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Repas de Noël du CCAS Jeudi 3 décembre, 12h00 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée : 10 €.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00
Venez vous régaler au repas de Noël du CCAS !
Entrée : 10 €.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organisé par le Centre communal d’action sociale repas Draguignan
Ville de Draguignan
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