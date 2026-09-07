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Repas de Noël du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

jeudi 3 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Repas de Noël du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée : 10 €.

Repas de Noël du CCAS Jeudi 3 décembre, 12h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00

Venez vous régaler au repas de Noël du CCAS !
Entrée : 10 €.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organisé par le Centre communal d’action sociale repas Draguignan

Ville de Draguignan

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