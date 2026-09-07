Repas de Noël du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Repas de Noël du CCAS Jeudi 3 décembre, 12h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T12:00:00+01:00 – 2026-12-03T17:00:00+01:00

Venez vous régaler au repas de Noël du CCAS !

Entrée : 10 €.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Organisé par le Centre communal d’action sociale repas Draguignan

Ville de Draguignan