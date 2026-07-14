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AGENDA · Pindères

Repas des chasseurs Pindères

samedi 29 août 2026 · Pindères

Repas des chasseurs Pindères

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Repas des chasseurs

Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Un apéritif offert.
Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris
Un jambon sec à gagner à la bourriche
Amener vos couverts.
Ouvert à tous.
Un apéritif offert.
Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris
Un jambon sec à gagner à la bourriche   .

Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 14 28 30 

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English : Repas des chasseurs

A complimentary aperitif.
Menu: raw vegetables, ribeye steak with fries, salad, cheese, ice cream; wine included
A dry-cured ham to be won in a raffle
Please bring your own cutlery.
Open to everyone.

L’événement Repas des chasseurs Pindères a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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