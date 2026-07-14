Repas des chasseurs Pindères
samedi 29 août 2026 · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Repas des chasseurs
Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Un apéritif offert.
Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris
Un jambon sec à gagner à la bourriche
Amener vos couverts.
Ouvert à tous.
Un apéritif offert.
Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris
Un jambon sec à gagner à la bourriche .
Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 14 28 30
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English : Repas des chasseurs
A complimentary aperitif.
Menu: raw vegetables, ribeye steak with fries, salad, cheese, ice cream; wine included
A dry-cured ham to be won in a raffle
Please bring your own cutlery.
Open to everyone.
L’événement Repas des chasseurs Pindères a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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