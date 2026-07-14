Informations pratiques

Pindères

Repas des chasseurs

Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Un apéritif offert.

Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris

Un jambon sec à gagner à la bourriche

Amener vos couverts.

Ouvert à tous.

Un apéritif offert.

Menu crudités, entrecôte/frites, salade, fromage, glace, vin compris

Un jambon sec à gagner à la bourriche .

Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 14 28 30

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English : Repas des chasseurs

A complimentary aperitif.

Menu: raw vegetables, ribeye steak with fries, salad, cheese, ice cream; wine included

A dry-cured ham to be won in a raffle

Please bring your own cutlery.

Open to everyone.

L’événement Repas des chasseurs Pindères a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne