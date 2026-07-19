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AGENDA · Pindères

Vide grenier Pindères

dimanche 6 septembre 2026 · Pindères

Vide grenier Pindères

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Pindères

Vide grenier

Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Buvette et restauration sur place
Concert à 11h30
Buvette et restauration sur place
Concert à 11h30   .

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Vide grenier

Refreshments and food available on site
Concert at 11:30 a.m.

L’événement Vide grenier Pindères a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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