Informations pratiques

Pindères

Vide grenier

Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Buvette et restauration sur place

Concert à 11h30

Buvette et restauration sur place

Concert à 11h30 .

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Vide grenier

Refreshments and food available on site

Concert at 11:30 a.m.

L’événement Vide grenier Pindères a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne