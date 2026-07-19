AGENDA · Pindères
Vide grenier Pindères
dimanche 6 septembre 2026 · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Vide grenier
Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Buvette et restauration sur place
Concert à 11h30
Buvette et restauration sur place
Concert à 11h30 .
Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Vide grenier
Refreshments and food available on site
Concert at 11:30 a.m.
L’événement Vide grenier Pindères a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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