Repas EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue
Repas EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue mardi 12 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Repas EREA Laurière
924 route de Laurière Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Les élèves de l’EREA Laurière vous invitent à un repas !
Les élèves de seconde CAP Cuisine et la section HCR de l’EREA Laurière auront le plaisir de vous recevoir et de vous proposer le menu suivant
Potage de printemps
Aligot saucisse
Sablé poire/chocolat 13 .
924 route de Laurière Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 23 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Students from EREA Laurière invite you to a meal!
L’événement Repas EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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