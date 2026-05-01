Villefranche-de-Rouergue

Repas EREA Laurière

924 route de Laurière Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Les élèves de l’EREA Laurière vous invitent à un repas !

Les élèves de seconde CAP Cuisine et la section HCR de l’EREA Laurière auront le plaisir de vous recevoir et de vous proposer le menu suivant

Potage de printemps

Aligot saucisse

Sablé poire/chocolat 13 .

924 route de Laurière Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 23 97

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English :

Students from EREA Laurière invite you to a meal!

L’événement Repas EREA Laurière Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)