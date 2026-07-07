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AGENDA · Romans-sur-Isère

Repas Estival La Villa Boréa rue Descartes Romans-sur-Isère

mardi 21 juillet 2026 · rue Descartes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
rue Descartes
Adresse
La Villa Boréa
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
13 13 13

Romans-sur-Isère

Repas Estival La Villa Boréa

rue Descartes La Villa Boréa Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 12:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La Villa Boréa revient avec un repas à thème, le Repas Estival!
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rue Descartes La Villa Boréa Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26  seniors@ville-romans26.fr

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English :

Villa Bor%E9a is back with a %E0 themed meal: the Summer Meal!

L’événement Repas Estival La Villa Boréa Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme

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