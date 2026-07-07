Repas Estival La Villa Boréa rue Descartes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Repas Estival La Villa Boréa

rue Descartes La Villa Boréa Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 12:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La Villa Boréa revient avec un repas à thème, le Repas Estival!

.

rue Descartes La Villa Boréa Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26 seniors@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Villa Bor%E9a is back with a %E0 themed meal: the Summer Meal!

L’événement Repas Estival La Villa Boréa Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme