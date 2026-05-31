Repas et concert 100% corse, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Repas et concert 100% corse, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 5 février 2027.
Repas et concert 100% corse Vendredi 5 février 2027, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var
38 € par adulte (adhérent) – 40 € non adhérents – 25 € pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-05T18:00:00+01:00 – 2027-02-05T23:59:00+01:00
Fin : 2027-02-05T18:00:00+01:00 – 2027-02-05T23:59:00+01:00
Repas corse avec traiteur, Borges et chanteurs corses
Plus d’infos : Facebook Amicale des corses de Draguignan
Tarifs : 38 € par adulte (adhérent) – 40 € non adhérents – 25 € pour les moins de 10 ans.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Repas et concert 100% corse
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