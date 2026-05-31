Repas et concert 100% corse, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Repas et concert 100% corse Vendredi 5 février 2027, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var

38 € par adulte (adhérent) – 40 € non adhérents – 25 € pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T18:00:00+01:00 – 2027-02-05T23:59:00+01:00

Fin : 2027-02-05T18:00:00+01:00 – 2027-02-05T23:59:00+01:00

Repas corse avec traiteur, Borges et chanteurs corses

Plus d’infos : Facebook Amicale des corses de Draguignan

Tarifs : 38 € par adulte (adhérent) – 40 € non adhérents – 25 € pour les moins de 10 ans.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Repas et concert 100% corse