Repas guinguette Nazelles-Négron
vendredi 31 juillet 2026 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
Repas guinguette
1 Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Rendez-vous le vendredi 31 Juillet 2026 à partir de 19h au parc des Courvoyeurs de Nazelles-Négron pour un repas guinguette.
Rendez-vous le vendredi 31 Juillet 2026 au parc des Courvoyeurs de Nazelles-Négron pour un repas guinguette.
L’animation musicale et dansante ainsi que l’apéritif sont offerts par la municipalité.
Réservation possible à l’accueil de la mairie. 18 .
1 Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
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English : Outdoor picnic
Join us on Friday 31st July 2026 at 7 p.m. at Parc des Courvoyeurs in Nazelles-Négron for a casual outdoor dinner.
L’événement Repas guinguette Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE AMBOISE