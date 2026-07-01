Informations pratiques

Nazelles-Négron

Repas guinguette

1 Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Rendez-vous le vendredi 31 Juillet 2026 à partir de 19h au parc des Courvoyeurs de Nazelles-Négron pour un repas guinguette.

Rendez-vous le vendredi 31 Juillet 2026 au parc des Courvoyeurs de Nazelles-Négron pour un repas guinguette.

L’animation musicale et dansante ainsi que l’apéritif sont offerts par la municipalité.

Réservation possible à l’accueil de la mairie. 18 .

1 Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

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English : Outdoor picnic

Join us on Friday 31st July 2026 at 7 p.m. at Parc des Courvoyeurs in Nazelles-Négron for a casual outdoor dinner.

L’événement Repas guinguette Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE AMBOISE