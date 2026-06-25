Informations pratiques

Muttersholtz

Repas Hari un G’schweldi

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 11:30:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Repas avec harengs à volonté accompagnés de pommes de terre en robe des champs, assiette de fromage, dessert et café. Possibilité de remplacer les harengs par du bibeleskas

L’association Loisirs, Découvertes & Traditions propose un repas original à la découverte des saveurs oubliées, notamment celle du hareng, qui après avoir été conservé dans la saumure, puis déssalé, est cuit à froid dans le vinaigre.

Le menu se compose de harengs à volonté (recette traditionnelle ou à la crème) accompagnés de pommes de terre en robe des champs, puis d’une assiette de fromage, un dessert et un café.

Le hareng peut être remplacé par du bibeleskas (fromage blanc) pour ceux qui le souhaitent.

Il est dès à présent possible de réserver sa place auprès des membres de l’association.

Attention, le nombre de places est limité et les réservations sont prises en compte jusqu’au 27 septembre. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 11 36 bribapt@hotmail.fr

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English :

A meal featuring herring, served with jacket potatoes, a cheese platter, dessert, and coffee. You can substitute bibeleskas for the herring if you prefer.

L’événement Repas Hari un G’schweldi Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme