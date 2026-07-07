Repas l’Espagne La Villa Borea rue Descartes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Repas l’Espagne La Villa Borea

rue Descartes La Villa Borea Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La Villa Borea, spécialisée dans l’accueil des seniors, organise un repas sur le thème de l’Espagne pour se mettre aux couleurs de l’été.

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rue Descartes La Villa Borea Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26 centreactionsociale@ville-romans26.fr

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English :

Villa Borea, which specializes in caring for seniors, is hosting a Spanish-themed dinner to get into the summer spirit.

L’événement Repas l’Espagne La Villa Borea Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme