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AGENDA · Romans-sur-Isère

Repas l’Espagne La Villa Borea rue Descartes Romans-sur-Isère

mardi 7 juillet 2026 · rue Descartes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
rue Descartes
Adresse
La Villa Borea
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
13 13 13

Romans-sur-Isère

Repas l’Espagne La Villa Borea

rue Descartes La Villa Borea Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 12:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

La Villa Borea, spécialisée dans l’accueil des seniors, organise un repas sur le thème de l’Espagne pour se mettre aux couleurs de l’été.
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rue Descartes La Villa Borea Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26  centreactionsociale@ville-romans26.fr

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English :

Villa Borea, which specializes in caring for seniors, is hosting a Spanish-themed dinner to get into the summer spirit.

L’événement Repas l’Espagne La Villa Borea Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme

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