REPAS MULTICULTUREL Le Ripaillon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 13:00 –

Gratuit : non À PRIX LIBRE : vous donnez ce que vous voulez À PRIX LIBRE : vous donnez ce que vous voulez Tout public – Age maximum : 99

????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????Wegdan, Natalia et Fazila vous proposent de déguster trois plats de leurs pays ! Au menu :???? Taboulé (salade syrienne), avec Wegdan???? Varenikis (ravioles ukrainiennes), avec Natalia???? Ferni (crème dessert afghane), avec FazilaEnvie de venir manger avec nous ? Les places sont limitées, et ???????? ???????????????? ???????????????????????????????? : 06 56 66 31 38.Si vous voulez cuisiner ce repas avec nous, contactez-nous pour nous rejoindre ! ???? Samedi 25 juillet???? À 13h???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »???? Sur inscription (06 56 66 31 38), et à prix libre : vous donnez ce que vous voulez Et après, ça vous dit de rester et de jouer à des jeux ? Jetez un coup d’oeil à notre « après-midi jeux » du 25 juillet !

Le Ripaillon Nantes 44200

06 56 66 31 38



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