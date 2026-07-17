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REPAS MULTICULTUREL, Le Ripaillon, Nantes

samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes

REPAS MULTICULTUREL, Le Ripaillon, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Le Ripaillon
Adresse
31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À PRIX LIBRE : vous donnez ce que vous voulez

REPAS MULTICULTUREL Samedi 25 juillet, 13h00 Le Ripaillon Loire-Atlantique

À PRIX LIBRE : vous donnez ce que vous voulez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T13:00:00+02:00 – 2026-07-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T13:00:00+02:00 – 2026-07-25T14:30:00+02:00


Wegdan, Natalia et Fazila vous proposent de déguster trois plats de leurs pays ! Au menu :
Taboulé (salade syrienne), avec Wegdan
Varenikis (ravioles ukrainiennes), avec Natalia
Ferni (crème dessert afghane), avec Fazila
Envie de venir manger avec nous ? Les places sont limitées, et : 06 56 66 31 38.
Si vous voulez cuisiner ce repas avec nous, contactez-nous pour nous rejoindre !

Samedi 25 juillet
À 13h
Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes
Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »
Sur inscription (06 56 66 31 38), et à prix libre : vous donnez ce que vous voulez

Et après, ça vous dit de rester et de jouer à des jeux ? Jetez un coup d’oeil à notre « après-midi jeux » du 25 juillet !

Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]
Venez déguster en toute convivialité et à prix libre trois plats venant de trois pays !

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