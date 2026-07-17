REPAS MULTICULTUREL, Le Ripaillon, Nantes
samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes
Informations pratiques
REPAS MULTICULTUREL Samedi 25 juillet, 13h00 Le Ripaillon Loire-Atlantique
À PRIX LIBRE : vous donnez ce que vous voulez
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T13:00:00+02:00 – 2026-07-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T13:00:00+02:00 – 2026-07-25T14:30:00+02:00
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Wegdan, Natalia et Fazila vous proposent de déguster trois plats de leurs pays ! Au menu :
Taboulé (salade syrienne), avec Wegdan
Varenikis (ravioles ukrainiennes), avec Natalia
Ferni (crème dessert afghane), avec Fazila
Envie de venir manger avec nous ? Les places sont limitées, et : 06 56 66 31 38.
Si vous voulez cuisiner ce repas avec nous, contactez-nous pour nous rejoindre !
Samedi 25 juillet
À 13h
Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes
Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »
Sur inscription (06 56 66 31 38), et à prix libre : vous donnez ce que vous voulez
Et après, ça vous dit de rester et de jouer à des jeux ? Jetez un coup d’oeil à notre « après-midi jeux » du 25 juillet !
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]
Venez déguster en toute convivialité et à prix libre trois plats venant de trois pays !
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