Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Mairie de quartier Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 16:00 – 20:00

Gratuit : non Animations gratuites / marché payant -Animations et repas gratuits-Les produits du marché sont payants Tout public

Venez faire vos achats au marché de Chêne des Anglais et partager un repas ensemble ! Des animations culturelles sont également prévues.

Mairie de quartier Nantes Nord Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Mairie de quartier Nantes Nord et trouvez le meilleur itinéraire

