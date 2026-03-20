Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Mairie de quartier Nantes Nord Nantes
Repas partagé, animations et expérimentation d’un marché de producteurs locaux Mairie de quartier Nantes Nord Nantes vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 16:00 – 20:00
Gratuit : non Animations gratuites / marché payant -Animations et repas gratuits-Les produits du marché sont payants Tout public
Venez faire vos achats au marché de Chêne des Anglais et partager un repas ensemble ! Des animations culturelles sont également prévues.
Mairie de quartier Nantes Nord Nantes 44300
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