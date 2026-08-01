Repenser / transformer son jardin, Dans le jardin d’un particulier, Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Dans le jardin d'un particulier · Rennes
Informations pratiques
Repenser / transformer son jardin Samedi 26 septembre, 09h30 Dans le jardin d’un particulier Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Un déménagement ou un nouveau jardin à investir ? Cette formation est faite pour vous ! Venez découvrir les différentes manières, selon vos envies et besoins, d’aménager un jardin résilient et facile à entretenir.
Dans le jardin d’un particulier Rue Jean Nobilet, Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/rennes_zerodechet »}]
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
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