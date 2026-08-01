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Repenser / transformer son jardin, Dans le jardin d’un particulier, Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Dans le jardin d'un particulier · Rennes

Repenser / transformer son jardin, Dans le jardin d’un particulier, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Dans le jardin d'un particulier
Adresse
Rue Jean Nobilet, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Repenser / transformer son jardin Samedi 26 septembre, 09h30 Dans le jardin d’un particulier Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Un déménagement ou un nouveau jardin à investir ? Cette formation est faite pour vous ! Venez découvrir les différentes manières, selon vos envies et besoins, d’aménager un jardin résilient et facile à entretenir.

Dans le jardin d’un particulier Rue Jean Nobilet, Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/rennes_zerodechet »}]
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

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