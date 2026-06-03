Répétition ouverte au public de Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

???? Nous ouvrons au public nos répétitions des premiers mercredis des mois de juin et juillet : 3 juin et 1er juillet 2026 à partir de 18h30. ???????????????? ???? Venez nombreuses et nombreux échanger avec les sambistes, percussionnistes, danseuses/danseurs, bénévoles de l’école ; assister à la répétition (20h) ; et partager un moment convivial (boissons et petite restauration possibles).???????????? Munissez-vous de protections auditives si vous en avez ; sinon, nous vous les fournirons.A bientôt !

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 44200

https://www.flor-carioca.fr/



Afficher la carte du lieu Salle des Variétés – ASC Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

