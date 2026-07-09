Répétition ouverte de l’harmonie de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts de l’Harmonie de La Sirène avec cette répétition ouverte à tous.tes.

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts de l’Harmonie de La Sirène.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/repetition-ouverte-de-lharmonie-de-la-sirene-de-paris +33671510478 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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