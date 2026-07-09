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Répétition ouverte de l’harmonie de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Répétition ouverte de l’harmonie de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre </p>

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts de l’Harmonie de La Sirène avec cette répétition ouverte à tous.tes.

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts de l’Harmonie de La Sirène.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit

Entrée libre 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
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