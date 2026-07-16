Répétition ouverte de l’orchestre d’harmonie La Sirène, Le Pavillon de la Sirène, Paris

Informations pratiques

Répétition ouverte de l’orchestre d’harmonie La Sirène Dimanche 20 septembre, 17h00 Le Pavillon de la Sirène Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

A l’occasion du festival Anacrouse – Prélude(s) de Saison 2026

Sous la direction de William Le Sage, les musiciens vous invitent à partager un moment privilégié au cœur de leur travail. L’orchestre affine un programme original qui mettra à l’honneur les femmes et les multiples influences du jazz, à travers des œuvres riches en couleurs, en énergie et en émotions qui sera donné en fin d’année 2026.

Cette répétition ouverte vous permettra de découvrir l’envers du décor : les échanges entre le chef et les musiciens, la construction des interprétations, les ajustements subtils qui façonnent peu à peu le son de l’orchestre. Une occasion rare de comprendre comment se prépare un concert et de suivre la naissance d’un projet artistique avant sa rencontre avec le public.

Entre souffle, mouvement et liberté, « Nous sommes le vent » promet un voyage musical inspirant. Venez écouter, observer et partager cette étape essentielle de la vie de l’orchestre, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une belle invitation à entrer dans les coulisses de La Sirène et à découvrir la musique en train de se construire.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 01 53 62 93 24 http://lepavillondelasirene.fr Le Pavillon de la Sirène est le nouveau lieu dédié à la musique Rive Gauche : résidences, répétitions, saison culturelle pour tous les publics

Répétition ouverte de l’orchestre d’harmonie La Sirène

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