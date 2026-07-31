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Répétition publique du Bagad de Nantes Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

vendredi 31 juillet 2026 · Little Atlantique Brewery / LAB · Nantes

Répétition publique du Bagad de Nantes Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Little Atlantique Brewery / LAB
Adresse
23 bd de Chantenay
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 20:00 –
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

À la veille de la seconde manche du Championnat national des bagadoù de deuxième catégorie, le Bagad de Nantes présente au public sa nouvelle suite de concours au Little Atlantique Brewery.Cette répétition publique constituera la dernière étape de préparation des musiciens avant leur passage en concours, le lendemain, au Festival interceltique de Lorient. Bombardes, cornemuses et percussions feront découvrir au public le programme spécialement préparé pour cette seconde manche du championnat.La soirée se poursuivra avec un concert des Ramoneurs de Menhirs, qui mêlent musique bretonne traditionnelle et énergie punk.Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 20 hLittle Atlantique Brewery23 boulevard de Chantenay, 44100 NantesEntrée gratuiteBar et restauration sur place

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100


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