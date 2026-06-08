Répétition publique Just Classik Festival Troyes
Répétition publique Just Classik Festival Troyes vendredi 11 septembre 2026.
Troyes
Répétition publique Just Classik Festival
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Un moment privilégié pour voir les musiciens avant leur performance finale, offrant au public un aperçu intime du processus créatif. Un événement rare à ne pas manquer!
Bedřich Smetana Quator n°1 De ma vie .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Répétition publique Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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