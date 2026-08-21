Répétitions publiques des chœurs de la Maîtrise, Académie de Musique et d’Arts Sacrés, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Répétitions publiques des chœurs de la Maîtrise Samedi 19 septembre, 15h30 Académie de Musique et d’Arts Sacrés Morbihan

Rdv en salle Hillion (bâtiment de la médiathèque), gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez écouter les voix des choeurs de la Maîtrise composée d’élèves du primaire, collège et lycée.

Académie de Musique et d’Arts Sacrés 11, rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr L’académie d’art sacré est installée au sein des bâtiments du cloître de la basilique.

Venez écouter les voix des choeurs de la Maîtrise

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