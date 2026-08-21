Répétitions publiques des chœurs de la Maîtrise, Académie de Musique et d’Arts Sacrés, Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Académie de Musique et d'Arts Sacrés · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Répétitions publiques des chœurs de la Maîtrise Samedi 19 septembre, 15h30 Académie de Musique et d’Arts Sacrés Morbihan
Rdv en salle Hillion (bâtiment de la médiathèque), gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez écouter les voix des choeurs de la Maîtrise composée d’élèves du primaire, collège et lycée.
Académie de Musique et d’Arts Sacrés 11, rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr L’académie d’art sacré est installée au sein des bâtiments du cloître de la basilique.
Venez écouter les voix des choeurs de la Maîtrise
© ADMAS
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Concert champêtre Jardin de la salle Kériolet Sainte-Anne-d’Auray 21 août 2026
- Festival Les Galettes du Monde Sainte-Anne-d’Auray 22 août 2026
- Concert des stagiaires Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray 22 août 2026
- Concert final du stage de musique ancienne Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray 23 août 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026