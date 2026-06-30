Concert champêtre Jardin de la salle Kériolet Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert champêtre

Jardin de la salle Kériolet 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:15:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert donné par Laurence Pottier et son ensemble les Musiciens de Mademoiselle de Guise dans le cadre du stage de musique ancienne qui a lieu dans les locaux de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés. .

Jardin de la salle Kériolet 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Concert champêtre Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon