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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray

samedi 15 août 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Basilique
Adresse
9 Rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Assomption de la Vierge Marie

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

L’Assomption célèbre la montée au ciel de Marie.

A sainte-Anne-d’Auray, Sainte Anne se présente comme mère de Marie (Me zo Anna, mamm Mari).

A l’occasion, venez fêter Marie

– messes à 9h30, 11h et 18h
– chapelet à 15h30
– vêpres et procession du Saint-Sacrement dans le cloître à 16h   .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Assomption de la Vierge Marie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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