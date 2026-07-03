Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Assomption de la Vierge Marie

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Assomption célèbre la montée au ciel de Marie.

A sainte-Anne-d’Auray, Sainte Anne se présente comme mère de Marie (Me zo Anna, mamm Mari).

A l’occasion, venez fêter Marie

– messes à 9h30, 11h et 18h

– chapelet à 15h30

– vêpres et procession du Saint-Sacrement dans le cloître à 16h .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Assomption de la Vierge Marie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon