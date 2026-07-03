Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray
samedi 15 août 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Assomption de la Vierge Marie
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’Assomption célèbre la montée au ciel de Marie.
A sainte-Anne-d’Auray, Sainte Anne se présente comme mère de Marie (Me zo Anna, mamm Mari).
A l’occasion, venez fêter Marie
– messes à 9h30, 11h et 18h
– chapelet à 15h30
– vêpres et procession du Saint-Sacrement dans le cloître à 16h .
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Assomption de la Vierge Marie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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