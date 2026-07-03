Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis

Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Exposition présentant la vie de Carlo Acutis, jeune Italien mort à quinze ans en 2006 et canonisé en 2025.

Il est le premier saint à avoir grandi avec internet.

Il est fêté le 12 octobre. .

Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53

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English :

L’événement Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon