Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray
lundi 17 août 2026 · Route de Vannes · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis
Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Exposition présentant la vie de Carlo Acutis, jeune Italien mort à quinze ans en 2006 et canonisé en 2025.
Il est le premier saint à avoir grandi avec internet.
Il est fêté le 12 octobre. .
Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53
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English :
L’événement Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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