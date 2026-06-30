Concert voix et orgue Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert voix et orgue

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:15:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un concert pour voix et orgue en compagnie du baryton Matthieu Auvray et de son complice Antoine Joly aux claviers, pour un moment suspendu au cœur de l’été. Les deux musiciens assureront les offices pendant 15 jours. .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Concert voix et orgue Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon