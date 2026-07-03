Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-03

Avec les pèlerins du Tro Breiz Vannes-Quimper

Messes les 2 et 3 août

Veillée de prière le 2 août .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon