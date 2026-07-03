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Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Basilique Sainte-Anne-d’Auray

dimanche 2 août 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Basilique
Adresse
9 Rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03

Avec les pèlerins du Tro Breiz Vannes-Quimper
Messes les 2 et 3 août
Veillée de prière le 2 août   .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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