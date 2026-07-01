Concert de fin de stage Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert de fin de stage

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les jeunes élèves du stage Soli Deo Gloria présentent le fruit de leur semaine de travail dans un concert pour orgue et voix (soli et ensembles). .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Concert de fin de stage Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon