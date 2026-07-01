Visite guidée Chemin Nicolazic Parc du sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
mercredi 15 juillet 2026 · Parc du sanctuaire · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Visite guidée Chemin Nicolazic
Parc du sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:15:00
fin : 2026-08-05 17:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22
Chemin spirituel et de découverte du sanctuaire sur les pas du voyant Yvon Nicolazic. Dieu veut que je sois honorée ici , telles furent les paroles de sainte Anne à Yvon Nicolazic le 25 juillet 1624. À travers son sanctuaire, sainte Anne nous invite à découvrir son message et à nous laisser conduire, par elle et par sa fille Marie, vers le Christ Jésus.
Il faut compter 1h de parcours avec un peu de marche avec accompagnateur.
Rendez-vous à la Maison Nicolazic (face à la Mairie) .
Parc du sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Chemin Nicolazic Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Apéros Klam Courtoisie Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray 15 juillet 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 16 juillet 2026
- Concert de fin de stage Basilique Sainte-Anne-d’Auray 19 juillet 2026
- Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 21 juillet 2026
- Apéros Klam Dïa Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray 12 août 2026