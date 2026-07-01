Visite guidée Chemin Nicolazic Parc du sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Visite guidée Chemin Nicolazic

Parc du sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:15:00

fin : 2026-08-05 17:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22

Chemin spirituel et de découverte du sanctuaire sur les pas du voyant Yvon Nicolazic. Dieu veut que je sois honorée ici , telles furent les paroles de sainte Anne à Yvon Nicolazic le 25 juillet 1624. À travers son sanctuaire, sainte Anne nous invite à découvrir son message et à nous laisser conduire, par elle et par sa fille Marie, vers le Christ Jésus.

Il faut compter 1h de parcours avec un peu de marche avec accompagnateur.

Rendez-vous à la Maison Nicolazic (face à la Mairie) .

Parc du sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Visite guidée Chemin Nicolazic Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon