Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines

Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Des membres de la Société des Missions Africaines (SMA) assurent une présence continue pour accompagner la découverte des objets, témoigner de leur expérience missionnaire et favoriser le dialogue interculturel, avec une exposition Mémoire et Trance’Mission un regard croisé de la foi .

Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53

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English :

L’événement Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon