Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray
mardi 21 juillet 2026 · Route de Vannes · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines
Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Des membres de la Société des Missions Africaines (SMA) assurent une présence continue pour accompagner la découverte des objets, témoigner de leur expérience missionnaire et favoriser le dialogue interculturel, avec une exposition Mémoire et Trance’Mission un regard croisé de la foi .
Route de Vannes Pavillon missionnaire Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53
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English :
L’événement Pavillon missionnaire Exposition Missions Africaines Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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