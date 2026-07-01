Concert des professeurs Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray
vendredi 17 juillet 2026 · Salle Hillion · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Concert des professeurs
Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:15:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les professeurs du stage Soli deo Gloria, à destination des enfants, sont à l’honneur lors de ce concert où orgue et voix se répondent. Romane Belliot et Clémence Hausermann, sopranos ; Lucie Jacqmarcq, mezzo-soprano ; Gérald de Montmarin, ténor ; Sacha Dhénin, Thibault Fajoles, FrançoisXavier Kernin, orgue. .
Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Concert des professeurs Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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