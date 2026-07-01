Concert des professeurs Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert des professeurs

Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les professeurs du stage Soli deo Gloria, à destination des enfants, sont à l’honneur lors de ce concert où orgue et voix se répondent. Romane Belliot et Clémence Hausermann, sopranos ; Lucie Jacqmarcq, mezzo-soprano ; Gérald de Montmarin, ténor ; Sacha Dhénin, Thibault Fajoles, FrançoisXavier Kernin, orgue. .

Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Concert des professeurs Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon