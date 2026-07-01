Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:15:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par cet ensemble féminin pour un concert tout en nuances sous la baguette de Romane Belliot (pièces de Hildegard von Bingen, Franz Schubert, Johannes Brahms, Josef Rheinberger, Robert Schumann, André Caplet, Maurice Duruflé). .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon