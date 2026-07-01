Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ Basilique Sainte-Anne-d’Auray
vendredi 31 juillet 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:15:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par cet ensemble féminin pour un concert tout en nuances sous la baguette de Romane Belliot (pièces de Hildegard von Bingen, Franz Schubert, Johannes Brahms, Josef Rheinberger, Robert Schumann, André Caplet, Maurice Duruflé). .
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Concert de l’ensemble vocal ÉVNÂ Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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