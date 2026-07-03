AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray
Messe Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Basilique Sainte-Anne-d’Auray
dimanche 2 août 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Messe Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03
Avec les pèlerins du Tro Breiz Vannes-Quimper .
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Messe Pélérinage Tro Breiz Vannes Quimper 2026 Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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