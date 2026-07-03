Son et Lumière Spectacle Pierre de Kériolet, le bandit de Dieu Théâtre de Pont Er Groah Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Son et Lumière Spectacle Pierre de Kériolet, le bandit de Dieu

Théâtre de Pont Er Groah Route de Pont Er Groah Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

D’homme sans foi ni loi, Pierre de Kérilet devient serviteur des plus pauvres. Son château se transforme en refuge, sa vie en offrande.

Ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Pierre de Vannes, il consacre tout à ceux que le monde oublie.

1h30 de grand spectacle , un Son et Lumière historique émouvant pour adultes et enfants, dans le Théâtre de plein air en gradins de 1000 places de Pont Er Groah (voir le plan d’accès).

Ouverture des portes 22h Début du spectacle 22h30 Fin vers minuit

Les billets sont en vente dès 20h, à l’entrée du Théâtre le soir de chaque représentation, dans les Offices de Tourisme de Sainte-Anne d’Auray, Auray, Erdeven, Etel, Locmariaquer, Plouharnel, Quiberon , Saint-Pierre de Quiberon et La Trinité sur mer.

Billetterie par téléphone au 02 44 84 56 56 ou en ligne.

Parking gratuit devant le théâtre et accès prioritaire aux personnes à mobilité réduite. .

Théâtre de Pont Er Groah Route de Pont Er Groah Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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L’événement Son et Lumière Spectacle Pierre de Kériolet, le bandit de Dieu Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT 56