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Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray Le Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

samedi 25 juillet 2026 · Le Sanctuaire · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Sanctuaire
Adresse
9 rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray
401 ans !

Programme

Samedi 25 juillet
15 h Confrérie de sainte Anne
Inscription avant le 10 juillet par mail
16 h Procession dans la ville
17 h Premières vêpres
18 h Messe
19h45 Animation spirituelle Sainte-Anne, modèle d’espérance
21h Veillée aux flambeaux Son et lumières Récit des apparitions

Dimanche 26 juillet
9h Messe en breton
10h15 Procession
11h Messe pontificale
14h Moment musical avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse)
15h15 Chapelet
16h Vêpres solennelles
17h30 Fest-Deiz avec les Kanerion Pleuigner
19 h Messe   .

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53 

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English :

L’événement Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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