Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray

401 ans !

Programme

Samedi 25 juillet

15 h Confrérie de sainte Anne

Inscription avant le 10 juillet par mail

16 h Procession dans la ville

17 h Premières vêpres

18 h Messe

19h45 Animation spirituelle Sainte-Anne, modèle d’espérance

21h Veillée aux flambeaux Son et lumières Récit des apparitions

Dimanche 26 juillet

9h Messe en breton

10h15 Procession

11h Messe pontificale

14h Moment musical avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse)

15h15 Chapelet

16h Vêpres solennelles

17h30 Fest-Deiz avec les Kanerion Pleuigner

19 h Messe .

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53

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English :

L’événement Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon