Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray Le Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
samedi 25 juillet 2026 · Le Sanctuaire · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray
Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray
401 ans !
Programme
Samedi 25 juillet
15 h Confrérie de sainte Anne
Inscription avant le 10 juillet par mail
16 h Procession dans la ville
17 h Premières vêpres
18 h Messe
19h45 Animation spirituelle Sainte-Anne, modèle d’espérance
21h Veillée aux flambeaux Son et lumières Récit des apparitions
Dimanche 26 juillet
9h Messe en breton
10h15 Procession
11h Messe pontificale
14h Moment musical avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse)
15h15 Chapelet
16h Vêpres solennelles
17h30 Fest-Deiz avec les Kanerion Pleuigner
19 h Messe .
Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Concert d’ouverture Basilique Sainte-Anne-d’Auray 11 juillet 2026
- Visite guidée Chemin Nicolazic Parc du sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray 15 juillet 2026
- Apéros Klam Courtoisie Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray 15 juillet 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 16 juillet 2026
- Concert des professeurs Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray 17 juillet 2026