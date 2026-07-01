Concert d’ouverture Basilique Sainte-Anne-d’Auray
samedi 11 juillet 2026 · Basilique · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Concert d’ouverture
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Lors de sa venue à Sainte-Anne-d’Auray en 1996, saint Jean-Paul II lançait cet appel “Vivez l’Espérance !”. A l’occasion du 30e anniversaire, la Maîtrise de Saint Christophe-de-Javel (Paris 15e) en prolonge l’écho à travers un programme pensé autour du saisissant Psaume 42 de Félix Mendelssohn, vaste fresque musicale où se déploie le combat intérieur du croyant, entre détresse et espérance. Romane Belliot, direction ; Afonso Torres, orgue .
Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Concert d’ouverture Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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