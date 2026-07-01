Concert d’ouverture Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert d’ouverture

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Lors de sa venue à Sainte-Anne-d’Auray en 1996, saint Jean-Paul II lançait cet appel “Vivez l’Espérance !”. A l’occasion du 30e anniversaire, la Maîtrise de Saint Christophe-de-Javel (Paris 15e) en prolonge l’écho à travers un programme pensé autour du saisissant Psaume 42 de Félix Mendelssohn, vaste fresque musicale où se déploie le combat intérieur du croyant, entre détresse et espérance. Romane Belliot, direction ; Afonso Torres, orgue .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert d’ouverture Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon