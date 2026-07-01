AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray
Moment musical Le Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
dimanche 26 juillet 2026 · Le Sanctuaire · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Moment musical
Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
A l’occasion du Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray
Avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse) .
Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53
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English :
L’événement Moment musical Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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