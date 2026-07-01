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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Moment musical Le Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

dimanche 26 juillet 2026 · Le Sanctuaire · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Sanctuaire
Adresse
9 rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Moment musical

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

A l’occasion du Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray

Avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse)   .

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53 

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English :

L’événement Moment musical Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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