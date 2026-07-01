Moment musical Le Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Moment musical

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

A l’occasion du Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray

Avec l’Ensemble vocal de Saint-Maurice (Suisse) .

Le Sanctuaire 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 56 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Moment musical Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon