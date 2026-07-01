Concert Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Concert

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:15:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez écouter la belle voix de soprano de la chanteuse Anne-Claire Auvray, soutenue par les grandes orgues Cavaillé-Coll de la basilique. Anne-Claire Auvray sera chantre pour les offices pendant 15 jours. .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon