Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Atelier initiation à la linogravure

11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez vous initier à la gravure et l’impression d’estampes. Vous serez guidés pas à pas dans la réalisation d’un motif à graver sur linoléum.

Adultes et enfants à partir de 14 ans

Rendez-vous à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray

Inscription obligatoire par mail ou téléphone .

11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Atelier initiation à la linogravure Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon