Atelier initiation à la linogravure Sainte-Anne-d’Auray
mercredi 22 juillet 2026 · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Atelier initiation à la linogravure
11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez vous initier à la gravure et l’impression d’estampes. Vous serez guidés pas à pas dans la réalisation d’un motif à graver sur linoléum.
Adultes et enfants à partir de 14 ans
Rendez-vous à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray
Inscription obligatoire par mail ou téléphone .
11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
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English :
L’événement Atelier initiation à la linogravure Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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