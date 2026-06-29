Bal renaissance Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray
lundi 17 août 2026 · Salle Hillion · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Bal renaissance
Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Bal renaissance et contredanses proposés par Laurence Pottier et son ensemble le Musiciens de Mademoiselle de Guise dans le cadre du stage de musique ancienne qui a lieu dans les locaux de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray. .
Salle Hillion 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 33
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English :
L’événement Bal renaissance Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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