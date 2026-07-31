Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · 9 rue de Vannes · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Laissez vous guider par un bénévole passionné qui vous fera voyager à la découverte de l’histoire multi-centenaire (401 ans) du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Parcourez le site et ses monuments pour une visite d’environ 1h.
Rdv à la fontaine nombre de places limité.
Sur inscription par mail .
9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Concert voix et orgue Basilique Sainte-Anne-d’Auray 7 août 2026
- Apéros Klam Dïa Parc Camborne Sainte-Anne-d’Auray 12 août 2026
- Concert d’orgue Basilique Sainte-Anne-d’Auray 14 août 2026
- Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray 15 août 2026
- Pavillon missionnaire Exposition Carlo Acutis Route de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 17 août 2026