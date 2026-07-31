Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray

9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Laissez vous guider par un bénévole passionné qui vous fera voyager à la découverte de l’histoire multi-centenaire (401 ans) du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.

Parcourez le site et ses monuments pour une visite d’environ 1h.

Rdv à la fontaine nombre de places limité.

Sur inscription par mail .

9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon